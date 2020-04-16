СМИ сообщили о задержании адвоката бывшего министра Абызова

Правоохранительные органы России задержали в Москве адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Александра Вершинина. Его подозревают в мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», — цитирует агентство слова источника.

Сейчас следователи беседуют с Вершининым и проводят другие следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Александр Вершинин выступал в роли защитника по делам бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, полковника СК Михаила Максименко, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.

По словам адвоката Алексея Кирсанова, Вершинин находится в здании Главного следственного управления СК России по Москве.

«Сейчас я еду к нему», — заявил Кирсанов.

По данным СМИ, к Вершинину есть вопросы по поводу его попыток «решить проблемы» одного из представителей криминального мира за вознаграждение.