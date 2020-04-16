Названо число желающих стать наблюдателями на голосовании по Конституции

Общественная палата России получила от общественных организаций, политических партий и граждан около 80 тысяч заявок о желании принять участие в процедуре наблюдения во время общероссийского голосования по конституционным поправкам. Об этом сообщил глава рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Порядка 40 тысяч заявок были поданы частными лицами через региональные палаты. Еще более 40 тысяч заявок мы получили от политических партий и общественных организаций», — приводит слова Григорьева ТАСС.

По его словам, количество желающих стать наблюдателями активно растет. «Через „Почту России“ к нам приходят уже заполненные формы от людей, которые выразили желание участвовать в процедуре наблюдения вместе со всей системой общественных палат, со всеми общественными организациями и политическими партиями», — утверждает общественник.

Григорьев напомнил, что в четверг, 16 апреля, Общественная палата организовала обучающий вебинары для будущих наблюдателей. В будущем, отметил член ОП, пройдет еще несколько таких вебинаров.

Нам будут приходить вопросы, мы будем их разъяснять, дополнения делать к каким-то пунктам, — уточнил Максим Григорьев.

Согласно действующему законодательству, назначение наблюдателей на участки для голосования по поправкам в Конституцию осуществляют Общественная палата РФ и региональные общественные палаты. Политические партии и прочие организации тоже могут направлять своих наблюдателей, но только через общественные палаты.