В России будут использовать водолазные маски для борьбы с COVID

Российские больницы, охваченные эпидемией коронавируса и испытывающие нехватку средств индивидуальной защиты, перепрофилируют маски для подводного плавания для защиты медицинского персонала и пациентов.

Российский филиал французской компании спортивного инвентаря Decathlon сообщил AFP, что он заблокировал продажу 6000 масок из десятков магазинов по всей стране, распространяя их бесплатно в больницы по запросу.

Число случаев заболевания коронавирусом в России ускоряется, и в четверг, 16 апреля, был зафиксирован новый рекордный рост — 3448 случаев заражения. Официальные данные показывают 27 938 случаев инфицирования и 232 смерти, но реальное число, как полагают, выше.

Точное количество зараженных посчитать нереально, так как большое количество случаев заболевания проходит бессимптомно, а массовое тестирование в России не практикуется. Президент Владимир Путин в понедельник признал нехватку защитных средств для медицинского персонала и предупредил, что страна еще не достигла пика эпидемии.

Весь запас водолазных масок Decathlon будет распределен к середине следующей недели, сообщил AFP гендиректор компании Жереми Анжелар, добавив, что решение было принято после запросов от врачей.

После стерилизации и модификации маски могут помочь пациентам COVID-19 с затрудненным дыханием, которым с помощью масок будут подавать кислород. Также маски будут использовать медицинские сотрудники.

В настоящее время персонал больниц, столкнувшийся с нехваткой средств защиты, начал носить маски, которые до пандемии использовались пациентами. Это не защищает врачей на 100%, но это лучше, чем ничего.

Президент Decathlon добавил, что водолазные маски могут решить проблему дефицита в регионах России, где медицинское оборудование может быть востребовано выше, чем в Москве, эпицентре вспышки в России.

Идея использования масок для ныряния возникла в Италии, которая наиболее пострадала от пандемии коронавируса.