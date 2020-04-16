Российским школьникам не хватает компьютеров для онлайн-обучения

В связи с распространением коронавирусной инфекции российские школы перешли на дистанционное обучение. Однако далеко не все дети имеют возможность получать образование в формате онлайн. Во многих семьях попросту нет денег для покупки компьютеров. В связи с этим в 20 регионах РФ общественные организации начали прием техники от неравнодушных граждан в пользу нуждающихся. Акция проходит при поддержке Общероссийского народного фронта.

«Потребность в компьютерах очень большая. Многие семьи находятся на грани нищеты. Откуда у них возьмутся деньги, чтобы купить своим детям компьютеры? У нас, в Ингушетии, необходимая техника есть только у зажиточных семей, которые, как говорится, живут не на прожиточный минимум. Остальные вынуждены как-то выкручиваться. Некоторые дети делают домашние задания на телефонах родителей», — рассказала в интервью «Ридусу» представительница благотворительного фонда «Исток» Лима Олигова из Республики Ингушетия.

Мы стараемся помогать таким семьям изо всех сил. Да, к нам приходят неравнодушные люди, приносят компьютеры. Но этого недостаточно. Нужны серьезные спонсоры. Я прошу власти и всевозможные коммерческие компании помочь людям. В нашей стране немало богатых организаций, которые, я считаю, способны оказать финансовую поддержку. Это очень острая проблема! Я раньше и подумать не могла, что ситуация настолько серьезна, — сокрушается Олигова.

«Кроме того, не везде есть доступ к быстрому интернету. Во многих населенных пунктах Ингушетии люди вынуждены пользоваться мобильным интернетом. А его скорости, как вы знаете, не всегда хватает, чтобы слушать онлайн уроки, общаться с учителем и делать домашние задания онлайн», — заключила общественница.



На фотографии ниже изображено, как волонтеры вручают многодетной семье Евлоевых из селения Али-Юрт (Ингушетия) поддержанный ноутбук. Оба родителя не так давно лишились работы из-за экономического кризиса.

За последние сутки в России зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны.

Всего на данный момент в РФ COVID-19 подтвержден у 27 938 человек в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.