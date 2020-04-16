Найдена планета, больше всех похожая на Землю

Руководители космической миссии Kepler опубликовали информацию, что им удалось найти еще одну планету, которая по своим характеристикам во многом похожа на Землю. Проанализировав архивные данные, специалисты обнаружили планету Kepler-1649c — самую близкую к Земле по размерам и, возможно, температуре на поверхности.

Несмотря на то, что телескоп уже находил подобные планеты, Kepler-1649c на сегодняшний день является одним из самых подходящих кандидатов на обитаемость.

Напомним, что эту информацию для ученых собрал космический телескоп Kepler, проработавший на орбите с 2009 по 2018 год. За все время работы телескоп смог обнаружить несколько тысяч далеких экзопланет.

Главная задача телескопа — найти землеподобные планеты, однако большинство из найденных кандидатов намного больше или холоднее Земли. Тем не менее ученые уже знают несколько десятков планет, которые теоретически подходят для жизни.

Недавно специалисты NASA опубликовали статью, в которой говорится, что Kepler-1649c является самой похожей на нашу планету из всех, обнаруженных с помощью Kepler. Согласно описанию, планета располагается на расстоянии 300 световых лет от Земли.

Расчеты показывают, что планета ненамного крупнее Земли — всего лишь в 1,06 раза, к тому же получает от своей звезды 75% энергии, которую мы получаем от Солнца. Но год на планете-близнеце намного короче, чем земной, — он продолжается около 19 с половиной земных суток.