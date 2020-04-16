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Названы новые методы борьбы с коронавирусом в регионах РФ

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Экспертный институт социальных исследований представил новый перечень мер, которые реализуются в регионах России для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В Брянской области власти для лечения зараженных COVID-19 подготовили дополнительно 604 койки и закупили 119 аппаратов ИВЛ, в Омской области было закуплено дополнительно 248 аппаратов ИВЛ. В Кемеровской области появилась пятая по счету в стране лаборатория для тестирования на коронавирус. А в Санкт-Петербурге запущена бесплатная онлайн-программа «Стоп коронавирус», с помощью которой можно узнать всю самую актуальную информацию об инфекции.

В некоторых регионах руководству пришлось закрыть ряд населенных пунктов. Так, в Еврейской автономной области власти изолирований поселок Бира, в Республике Адыгее — населенный пункт Адыгейск, во Владимирской области — Петушинский район, в Приморском крае — поселок Подъяпольское.

Немаленький вклад в борьбу с распространением вируса вносит и волонтерское движение. В Архангельской области добровольцы собираются раздать нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов. Волонтеры действуют в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В Якутии крупные региональные предприятия пожертвовали на борьбу с коронавирусом 72 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на медицинское оборудование и медикаменты. В Ярославской области компания «Яндекс.Такси» занимается бесплатной доставкой врачей к пациентам.

За последние сутки в России зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны.

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