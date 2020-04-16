В Нью-Йорке создали тест на выявление антител у переболевших COVID

На днях губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что штат начнет тестирование на антитела к коронавирусу уже на этой неделе и что он издал новое распоряжение, обязывающее всех людей носить маску при нахождении в общественных местах, когда социальное дистанцирование невозможно.

Куомо сказал, что приказ вступит в силу с пятницы, 17 апреля, чтобы дать людям время подготовиться.

На последнем заседании губернатор Нью-Йорка заявил, что министерство здравоохранения штата разработало собственный тест на антитела и начнет проводить около 2000 тестов в день с помощью укола в палец.

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк разработал собственные тесты на антитела, и это под нашим контролем. Нам не нужна частная лаборатория, — сказал он.

В первую очередь тестирование будет доступно для медработников, фельдшеров, а также людей, работающих в медицинских учреждениях, которые непосредственно контактируют с заболевшими.

По словам Куомо, проведение такого тестирования позволит выявить людей, которые уже были инфицированы COVID-19 и с тех пор выздоровели. Это нужно для того, чтобы выяснить, формируются ли у переболевших специальные антитела к вирусу после выздоровления.

Пока нет оснований полагать, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет. Вероятно, COVID-19 не у всех формирует иммунный ответ, защищающий от повторных заражений.

Недавно в ВОЗ рассказали, что до сих пор есть большой процент переболевших людей в Китае, у которых антитела не сформированы. Ученые пока не знают, почему так происходит.



Напомним, что Нью-Йорк лидирует в США по числу случаев коронавируса и смертельных исходов: более 203 000 случаев и 11 586 смертей.