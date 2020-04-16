Крупнейшую в истории страны партию кокаина задержали в Японии
- 16 апреля 2020, 03:14
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Партию контрабандного кокаина весом около 700 килограммов задержали таможенники японского города Иокогама на судне в местном порту. По данным агентства Киодо, это — крупнейший в истории страны нелегальный груз подобного рода.
Магический порошок наркоторговцы спрятали в контейнере между ящиков с бананами. Никто из команды судна не признается в причастности к перевозке кокаина. Порт приписки корабля и место погрузки японские СМИ не раскрыли.
Как полагают эксперты, такой объем кокаина можно оценить в 130 миллионов долларов. Правоохранительные органы Японии подозревают, что груз принадлежит одной из крупнейших международных преступных группировок. Возможно, товар шел не в японский порт, но передать его по назначению не удалось.
В прошлый раз крупная партия кокаина была найдена в японском порту Кобе в октябре 2019 года. Тогда изъяли 400 килограммов наркотика.
Примечательно, что примерно в это же время рекордное количество кокаина обнаружили сразу в нескольких бразильских портах.
Войти через социальные сети: