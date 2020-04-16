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Крупнейшую в истории страны партию кокаина задержали в Японии

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© Википедия

© Википедия

Партию контрабандного кокаина весом около 700 килограммов задержали таможенники японского города Иокогама на судне в местном порту. По данным агентства Киодо, это — крупнейший в истории страны нелегальный груз подобного рода.

Магический порошок наркоторговцы спрятали в контейнере между ящиков с бананами. Никто из команды судна не признается в причастности к перевозке кокаина. Порт приписки корабля и место погрузки японские СМИ не раскрыли.

Как полагают эксперты, такой объем кокаина можно оценить в 130 миллионов долларов. Правоохранительные органы Японии подозревают, что груз принадлежит одной из крупнейших международных преступных группировок. Возможно, товар шел не в японский порт, но передать его по назначению не удалось.

В прошлый раз крупная партия кокаина была найдена в японском порту Кобе в октябре 2019 года. Тогда изъяли 400 килограммов наркотика.

Примечательно, что примерно в это же время рекордное количество кокаина обнаружили сразу в нескольких бразильских портах.

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