США испугались испытаний российской противоспутниковой ракеты

Россия 15 апреля провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Это говорит о реальности угроз Соединенным Штатам и их союзникам, но Америка готова к «сдерживанию агрессии и защите нации» в космосе, заявил командующий космическими силами США Джон Реймонд.

«Космическое командование США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — цитирует РИА Новости слова американского военного.

Реймонд также подчеркнул, что все космические державы должны нести ответственность за поддержание безопасных, стабильных и устойчивых условий для деятельности в околоземном пространстве.

«Российское испытание DA-ASAT показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — подчеркнул командующий космическими силами США Джон Реймонд.

Успешные перехваты орбитальных целей проводились еще в 1980-х советской системой противокосмической обороны. В комплекс программы «Истребитель спутников» входила ракета-носитель «Циклон-2» с аппаратом-перехватчиком, базировавшиеся на Байконуре.

Американская противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT, выпущенная с истребителя F-15, в сентябре 1985 года сбила на высоте 555 километров научный астрофизический спутник Solwind. Еще один спутник — военный USA-193 — был уничтожен американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров в феврале 2008 года.

Китайская противоспутниковая ракета, стартовавшая в январе 2007 года с космодрома Сичан, уничтожила метеорологический спутник Fengyun- 1C на высоте 865 километров. После взрыва на орбите осталось облако обломков, число которых превысило две тысячи. Космические аппараты вынуждены постоянно маневрировать, чтобы избежать столкновения с ними.

В клуб владельцев противоспутниковых ракет в марте 2019 года вступила также Индия, сбившая собственный военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на высоте около 270 километров.

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