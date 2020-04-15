Дело бывшего замминистра культуры Пирумова зарегистрировал суд Петербурга

Уголовное дело против бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова зарегистрировано Куйбышевским районным судом Санкт- Петербурга. Фигуранты обвиняются в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, которые были выделены на реконструкцию Эрмитажа.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Григория Пирумова и Никиты Колесникова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 210 УК РФ и подпунктами а, б части 4 статьи 174.1 УК РФ (мошенничество, организация преступного сообщества, легализация (отмывание) денежных средств)», — цитирует ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Вместе с Пирумовым и Колесниковым обвиняемыми являются еще три человека. К производству уголовное дело пока не принято, добавили в пресс-службе.

Пирумов был уволен с поста заместителя министра культуры еще в декабре 2016 года. Его имя давно фигурирует в коррупционных скандалах. В мае 2018 года сотрудники СК И ФСБ задержали Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова по уголовному делу о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.