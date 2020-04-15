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Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

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© Википедия

© Википедия

Примерно 38% экипажа французского атомного авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусной инфекцией. Один из моряков уже попал в реанимацию, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства обороны Франции.

«К вечеру 14 апреля анализы были сделаны 1767 морякам, 668 тестов дали положительный результат», — цитирует «Интерфакс» сообщение телеканала.

В Минобороны добавили, что 31 член экипажа попал в госпиталь Святой Анны в Тулоне. Состояние одного из моряков оценивается как тяжелое.

«Шарль де Голль» неделю назад в срочном порядке прервал боевой поход. Корабль вернули на военно-морскую базу в Тулоне из-за выявленных у моряков симптомов COVID-19.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец и флагманский корабль французского военного флота. На его борту — два водяных атомных реактора.

Ранее коронавирусная инфекция практически вывела из строя американский авианосец «Теодор Рузвельт». Он стоит на базе у острова Гуам. Местные жители уже паникуют из-за вспышки COVID-19 на борту корабля.

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