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Рошаль похвалил участников акции #МыВместе за помощь в борьбе с COVID-19

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонил Рошаль поддержал общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, которая была запущена в связи с распространением в России коронавирусной инфекции.

«Это еще одно хорошее направление работы „Молодежки ОНФ“ и его нужно распространять по стране», — заявил доктор Рошаль.

Отметим, что в Москве участники акции #МыВместе и представители «Молодежки ОНФ» не только поддерживают пенсионеров и многодетные семьи, доставляя им на дом продукты и товары первой необходимости, но и оказывают помощь столичным больницам, где сейчас идет перепрофилирование корпусов с целью приема пациентов с коронавирусом.

Сейчас волонтеры работают в городской больнице № 13, а до этого они помогали коллективу городской больницы № 4.

«В 13-й московской городской больнице группа „МолодежкиОНФ“ помогают в перепрофилировании поликлиники в санпропускник. На территории медучреждении с 20 апреля отроют порядка 900 дополнительных мест под больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. А в городской больнице № 4 волонтеры помогали в переоборудовании терапевтического корпуса на 240 мест, который начал прием больных на этой неделе», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее писал «Ридус», число новых заражений в сутки в России продолжает расти: если 14 апреля их было зарегистрировано 2774, то сегодня — уже 3388.

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