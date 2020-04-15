В «камере кашля» показали, как быстро разлетается коронавирус

Международная команда ученых провела необычный эксперимент, в котором было показано, как частички кашля, в которых содержится коронавирус, быстро распространяется в помещении. Для этого исследователи создали специальную камеру, в которой можно было отследить перемещение COVID-19.

Этот эксперимент помог не только узнать скорость воздушного потока с вирусными частицами, но и выяснить траекторию таких перемещений. Первые итоги эксперимента показывают, что два метра — это недостаточная дистанция в период пандемии, — говорят исследователи.

Даже когда вы находитесь на расстоянии двух с половиной метров, воздушный поток с вирусными частицами может двигаться со скоростью 200 мм в секунду, а это значит, что вы не успеете укрыться от заражения.

Исследование показало, что целых 10% мелких капель от кашля остаются подвешенными в воздухе даже через четыре секунды после кашля. Именно поэтому медики советуют обязательно прикрывать рот во время чиханья или кашля.

Стоит отметить, что прикрывать рот не нужно руками, ведь так вы разнесете инфекцию на дверные ручки и другие окружающие вас предметы. Лучший способ — кашлять в локоть или в одноразовый платок. В любом случае после этого необходимо продезинфицировать руки.



В ходе исследования ученые решили выяснить, что будет, если не прикрываться руками во время кашля и чиханья. Для этого специалисты воспользовались «камерой кашля», созданной в 2018 году.

С помощью нее уже было проведено 77 экспериментов, в том числе испытания, в которых проверяли гриппоподобные болезни. Поэтому ученые решили, что она подойдет для тестирования коронавируса.

Камера для кашля представляла собой специально сконструированный двухметровый закрытый куб с отверстием, откуда кашляют участники. В боксе установлены высокоскоростная камера и лазерный луч для определения скорости выбрасываемых частиц.

Экспериментаторы проследили движение мелких частиц по мере движения воздуха. При пиковой скорости, наблюдаемой в центре реактивной струи кашля, скорость составляла 1,2 метра в секунду. Ученые считают, нет никакой реальной логической причины говорить, что два метра каким-то образом безопасны, но это гораздо лучше, чем один метр или меньшие расстояния.