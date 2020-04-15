найти ×
   
  • USD +0.40
    73.71
  • EUR +0.55
    80.67
СохранитьСохранено0
×

204507

Волонтеры помогли почти 200 тысячам россиянам в разгар эпидемии COVID-19

Small f632c44589

В Экспертном институте социальных исследований прошел круглый стол «Будущее общества: общественная солидарность или атомизация». Участники мероприятия обсудили существующие в России практики общественной солидарности. Сейчас, когда страна столкнулась с эпидемией коронавируса, эти практики оказались очень востребованными среди населения.

Так, за время работы всероссийской акции #МыВместе, волонтеры оказали помощь 117 тысячам 984 пожилым людям и маломобильных гражданам, заявил председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

«Мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях, юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», — отметил Савчук.

По его словам, никакой атомизации общества в России не наблюдается: с каждым днем все больше граждан нашей страны готовы помогать нуждающимся в период распространения опасной инфекции.

«Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% граждан готовы помогать пожилым людям во время пандемии с покупкой продуктов и лекарств», — цитирует Павла Савчука РАПСИ.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в свою очередь обратил внимание, что к волонтерской акции #МыВместе присоединяются не только граждане и общественные организации, но и крупные компании. Они помогают деньгами, предоставляют волонтерам автомобили и средства индивидуальной защиты.

Нынешняя ситуация показала, насколько работа добровольцев важна для граждан и государства, считает руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Поэтому мы и решили во время заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию дополнить 114 статью Основного закона пунктом о поддержке волонтерской деятельности», — заключила Амельченкова.

Как ранее писал «Ридус», число новых заражений в сутки в России продолжает расти: если 14 апреля их было зарегистрировано 2774, то сегодня — уже 3388.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
-2024510читать позжечитаю позже
Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
24028979читать позжечитаю позже

главное


История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

20038270читать позжечитаю позже

История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении30 марта

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

8014830читать позжечитаю позже