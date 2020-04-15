Волонтеры помогли почти 200 тысячам россиянам в разгар эпидемии COVID-19

В Экспертном институте социальных исследований прошел круглый стол «Будущее общества: общественная солидарность или атомизация». Участники мероприятия обсудили существующие в России практики общественной солидарности. Сейчас, когда страна столкнулась с эпидемией коронавируса, эти практики оказались очень востребованными среди населения.

Так, за время работы всероссийской акции #МыВместе, волонтеры оказали помощь 117 тысячам 984 пожилым людям и маломобильных гражданам, заявил председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

«Мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях, юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», — отметил Савчук.



По его словам, никакой атомизации общества в России не наблюдается: с каждым днем все больше граждан нашей страны готовы помогать нуждающимся в период распространения опасной инфекции.

«Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% граждан готовы помогать пожилым людям во время пандемии с покупкой продуктов и лекарств», — цитирует Павла Савчука РАПСИ.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в свою очередь обратил внимание, что к волонтерской акции #МыВместе присоединяются не только граждане и общественные организации, но и крупные компании. Они помогают деньгами, предоставляют волонтерам автомобили и средства индивидуальной защиты.



Нынешняя ситуация показала, насколько работа добровольцев важна для граждан и государства, считает руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Поэтому мы и решили во время заседания рабочей группы по внесению поправок в Конституцию дополнить 114 статью Основного закона пунктом о поддержке волонтерской деятельности», — заключила Амельченкова.

Как ранее писал «Ридус», число новых заражений в сутки в России продолжает расти: если 14 апреля их было зарегистрировано 2774, то сегодня — уже 3388.

