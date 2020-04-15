Что защитит от рака печени даже на фоне ожирения

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что смертность от рака печени продолжает расти, несмотря на улучшенные методы современной диагностики.

В ходе исследования специалисты пытались найти факторы, которые снижают риск преждевременной смерти у людей с болезнями печени. В центре внимания оказалась неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) — болезнь, которую часто диагностируют у людей с лишним весом и сахарным диабетом.

Средний возраст появления рака печени из-за алкоголизма — 40—50 лет, после длительного приема лекарств — 50—60 лет. Рак печени, вызванный вирусным гепатитом, возникает в разном возрасте, так же как и рак, вызванный НЖБП, — пояснил «Ридусу» гастроэнтеролог, гепатолог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

В своем исследовании ученые наблюдали за двумя группами лабораторных мышей, у которых был диабет второго типа и, как следствие, ожирение. Первая группа грызунов во время эксперимента постоянно бегала в колесе, а также проходила различные задания на выносливость.

Мыши из второй группы, которые питались точно так же, как их товарищи из первый группы, вели малоподвижный образ жизни. Эксперимент длился несколько месяцев, и за первые 90 дней испытаний грызуны из первой группы пробегали по 40 км в день, сохраняя свой вес, несмотря на диабет.

Но в конце шестого месяца у большинства грызунов из первой группы все-таки вес увеличился, так как нагрузки стали для них привычными, а выполнять усложненные задания мыши уже не могли.

Грызуны из второй группы, которые вообще не занимались спортом, набрали вес, но у большинства из них еще начал развиваться рак печени. У мышей-спортсменов такого не наблюдалось.

«Мы видим, что физические упражнения могут предупредить развитие рака печени даже у мышей с НЖБП, ожирением и диабетом. Это позволяет нам сделать вывод, что умеренные физические упражнения помогают остановить рак печени, даже если у вас есть лишний вес», — пишут ученые.

Это не говорит о том, что вам нужно бежать марафон или занимать в тренажерном зале. Для начала стоит попробовать заниматься зарядкой по утрам и больше ходить пешком.

