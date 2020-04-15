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Как школы Дании подготовились к окончанию карантина

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В Дании после месячного карантина из-за коронавируса начали открывать школы. Это первая страна в Европе, которая начала оправляться после пандемии.

Но местные власти не торопятся возобновлять прежний темп жизни, так как понимают, что коронавирус может вернуться в любой момент. Поэтому очень важно подготовить школы и другие учебные заведения к работе в режиме пандемии.

Специалисты здравоохранения рассказали, какие меры принимаются в Дании для открытия учебных заведений после карантина. Сегодня ясли, детские сады и начальные школы были вновь открыты после карантина, начавшегося 12 марта.

Однако занятия возобновятся только в половине муниципалитетов Дании и примерно в 35% школ Копенгагена, поскольку другие школы запросили больше времени для адаптации к действующим протоколам здравоохранения.

Все они, как ожидается, вновь откроются к 20 апреля. В начале этого месяца правительство страны объявило, что школы будут вновь открыты при условии, что все ученики будут соблюдать безопасную дистанцию и часто мыть руки.

Школы должны сделать так, чтобы между партами в классах сохранялось расстояние в два метра, а для небольших групп должны быть организованы частые перемены. Несмотря на предлагаемые условия, некоторые родители выступают против возобновления работы школ, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Петиция, получившая название «Мой ребенок — не морская свинка», собрала около 18 000 подписей. Как сказал Хенрик Вильгельмсен, директор школы в районе Норребро, он ожидает, что довольно много детей все равно будут оставаться дома.

Учащиеся средних и старших классов продолжат дистанционные занятия и вернутся в классы только 10 мая. По состоянию на вторник, в Дании зафиксирован 6691 подтвержденный случай нового коронавируса, 299 человек умерли.

В стране были запрещены собрания численностью более десяти человек и закрыты бары, рестораны, парикмахерские, торговые центры и клубы.

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