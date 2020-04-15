Коронавирус оказался более заразным, чем думали ученые

Новое научное исследование показало, что первоначальная вспышка COVID-19 в китайском Ухане распространялась вдвое быстрее, чем думали ранее. По данным американских ученых, каждый носитель заражал не 2−3, а 5,7 человека в среднем. Недооценка возникла из-за использования неполных данных.

Эпидемиологи Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико считают, что хаос в Ухане в начале года, вызванный резким ростом числа инфицированных, привел к искажению картины. Новые результаты помогут экспертам в области общественного здравоохранения выстроить правила сдерживания и вакцинации.

«Недостаток диагностических реагентов в начале вспышки, изменения в интенсивности наблюдения и определения новых случаев, а также перегруженность системы оказания помощи помешали верной оценке», — цитирует South China Morning Post слова авторов исследования.

В Лос-Аламосе проследили историю примерно 140 пациентов на ранней стадии вспышки за пределами провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань. На основании этих данных ученые попытались определить интенсивность распространения коронавируса из эпицентра. Большинство первоначальных случаев в других провинциях имели эпидемиологические связи с Уханем.

К тому времени, когда первые случаи зафиксировали в других провинциях, все регионы Китая имели доступ к диагностическим средствам и вели активное наблюдение за мигрантами из Уханя. Система здравоохранения за пределами Хубэя еще не была перегружена. Врачи активно искали первый положительный тест, что привело к гораздо более четким результатам. Публиковалась базовая эпидемиологическая информацию о том, как каждый пациент мог быть связан со следующим зараженным, и где они подвергались воздействию.

Американские ученые для оценки количества ежедневных миграций в Ухань и обратно также использовали данные мобильных сетей. Затем они сравнили результат с показателями смертности, которые были более достоверными, чем другая информация о вспышке инфекции. В результате выяснилось, что удвоение числа зараженных произошло не в течение 6−7 дней, как считалось ранее, а всего за 2,3−3,3 дня.

Исходя из полученной интенсивности первоначальной вспышки, ученые заявили, что для достижения так называемого «стадного иммунитета», который остановит распространение болезни, потребуется инфицирование или вакцинация, по меньшей мере, 82% населения. Ранее этот показатель оценивался в 60%.

В конце января китайские медицинские власти подсчитали, что каждый зараженный COVID-19 может передать болезнь в среднем 2,2 человека. Выводы основывались на исследовании 425 пациентов в Ухане. В марте ученые Имперского колледжа Лондона заявили, что эта цифра для 11 европейских стран, включая Великобританию, составляет 3,87 человека. В Иране аналогичную работу провели сотрудники тегеранского университета. У них получилось 4,86 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, для вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002—2003 годах, в результате которой заразились более восьми тысяч и погибли около 800 человек, этот показатель равнялся трем.

Американские ученые сделали еще один вывод. Более высокий уровень «заразности» делает недостаточными для прекращения распространения вируса любые карантинные меры, поскольку на «бессимптомных носителей» приходится значительная доля передачи инфекции.

«Когда 20% случаев заражения происходит от не выявленных инфицированных людей, потребуется высокий уровень социальных усилий по устранению вируса. Однако сокращение числа новых подтвержденных случаев заболевания в Китае и Южной Корее в марте 2020 года и стабильно низкий уровень заболеваемости на Тайване, в Гонконге и Сингапуре убедительно свидетельствуют о том, что распространение можно сдержать с помощью своевременных и надлежащих мер», — считают авторы исследования.

Тем временем в Пентагоне оценили вероятность появления коронавирусной инфекции нового типа в лаборатории.