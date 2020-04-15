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Президент FIFA назвал сроки возобновления футбола

Small 270d252170
© Википедия

© Википедия

Придет время возвращения футбола в повседневную жизнь человечества, но сейчас главное — забота о здоровье. Руководствуясь этим, Международная федерация футбола (FIFA) возобновит проведение всех турниров лишь после соответствующих разрешений правительств стран мира, заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинство национальных футбольных первенств. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) призвал завершить розыгрыш чемпионатов. В прессе писали о том, что еврокубки могут продолжиться в августе. О сроках возвращения футбола спросили Инфантино.

«Когда возобновится футбол? Хороший вопрос. Главный ответ в том, что здоровье людей находится на первом месте. Здоровье — прежде всего! Пока есть риск, мы играть не будем», — заявил президент FIFA.

По его словам, сейчас стоит подождать и посмотреть за развитием ситуации с пандемией. Пока она слишком серьезна.

«Я знаю людей, которые спрашивают, когда мы все возобновим. Мы начнем игры, когда власти скажут, что можно это сделать. Тогда и наступит время играть и завершить турниры. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это недопустимо», — цитирует издание L’Equipe слова Инфантино.

Некоторые национальные футбольные федерации уже начинают строить планы возобновления чемпионатов. Так, недавно стало известно несколько вариантов проведения первенства Италии. Но пока играет только Белоруссия, где на трибунах сидят манекены.

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Пилотам в США запретили летать после приема лекарства от COVID-19

Small 270d252170
© Twitter

© Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило пилотам управлять самолетами, если они в течение последних 48 часов принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Речь идет о «лекарстве от коронавируса», которое настойчиво рекламировал президент США Дональд Трамп.

Средство до сих пор не признано медиками эффективным против COVID-19 и безопасным для пациентов. При этом эксперты FAA оценили его воздействие на организм человека сразу после выхода препарата на рынок. Оно «долгое время считалось в целом несовместимым с выполнением обязанностей, связанных с авиационной безопасностью».

«Как и в случае с любыми наркотиками, FAA использует консервативный подход при оценке воздействия конкретного вещества на способность профессионалов безопасно выполнять свою работу», — цитирует Business Insider слова представителя FAA.

В управлении уточнили, что «из-за большого разнообразия дозировок и отсутствия стандартизированных протоколов лечения COVID-19» пилоты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, «не имеют права выполнять обязанности, связанные с безопасностью полетов, до 48 часов после того, как они прекратили использование препаратов».

Впервые о данной директиве FAA рассказал CNN. В сообщении телеканала утверждалось, что документ говорит об отсутствии «достаточных научных доказательств пользы этих лекарств для снижения степени тяжести вируса». Гораздо более эффективным средством для борьбы с COVID-19 видится мытье рук и социальное дистанцирование. Хотя препарат официально рекомендовали президент США и губернатор штата Нью-Йорк.

Хлорохин стал предметом научных споров, поскольку мир ищет способ смягчить пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые ученые и медики заявили о пользе противомалярийного препарата в борьбе с опасной болезнью. Однако официальных доказательств тому пока не существует. Оппоненты предупреждают о возможности серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, включая сердечную аритмию.

Накануне стало известно, что в Бразилии остановили научное исследование, которое оценивало пользу применения хлорохина для лечения COVID-19. Причиной тому стала смерть нескольких пациентов, принимавших участие в эксперименте. Хлорохин ранее фигурировал и в рекомендациях российского Минздрава.

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