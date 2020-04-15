Президент FIFA назвал сроки возобновления футбола

Придет время возвращения футбола в повседневную жизнь человечества, но сейчас главное — забота о здоровье. Руководствуясь этим, Международная федерация футбола (FIFA) возобновит проведение всех турниров лишь после соответствующих разрешений правительств стран мира, заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинство национальных футбольных первенств. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) призвал завершить розыгрыш чемпионатов. В прессе писали о том, что еврокубки могут продолжиться в августе. О сроках возвращения футбола спросили Инфантино.

«Когда возобновится футбол? Хороший вопрос. Главный ответ в том, что здоровье людей находится на первом месте. Здоровье — прежде всего! Пока есть риск, мы играть не будем», — заявил президент FIFA.

По его словам, сейчас стоит подождать и посмотреть за развитием ситуации с пандемией. Пока она слишком серьезна.

«Я знаю людей, которые спрашивают, когда мы все возобновим. Мы начнем игры, когда власти скажут, что можно это сделать. Тогда и наступит время играть и завершить турниры. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это недопустимо», — цитирует издание L’Equipe слова Инфантино.

Некоторые национальные футбольные федерации уже начинают строить планы возобновления чемпионатов. Так, недавно стало известно несколько вариантов проведения первенства Италии. Но пока играет только Белоруссия, где на трибунах сидят манекены.