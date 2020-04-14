Минпросвещения проверит данные о российских школьниках в США

Министерство просвещения РФ не было информировано о поездках российских школьников в другие страны по программам обмена. После того как стало известно о проблемах группы учащихся из России в Соединенных Штатах, региональным властям направлены соответствующие запросы.

«Министерство обратилось к регионам с необходимостью проверить имеющуюся информацию об иных известных им случаях школьных обменов в другие страны, принятых самостоятельными решениями родителей», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

В Минпросвещения «крайне обеспокоены» ситуацией с российскими школьниками в США и постоянно взаимодействуют по этому поводу с МИД РФ. Выясняются подробности и ищутся возможные варианты оказания помощи.

«Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — отметили в Минпросвещения.

Органы управления образованием в российских регионах не сообщали министерству о поездках школьников по обмену в США. Также «такие сигналы не поступали от школ». Кроме того, в России не существует подобных программ с США.

«Программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами», — напомнили в пресс-службе.

14 апреля стало известно, что в российское посольство в Вашингтоне поступила информация Госдепа США о нескольких десятках российских учеников, которые прошлой осенью прибыли из разных регионов России для обучения в американских школах. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в разгар пандемии дети оказались в сложном положении.

Как рассказала Мария Захарова, российские власти располагают информацией о группе из 74 школьников, которые приехали в Соединенные Штаты по программе Secondary School Student Program. Теперь она закрывается из-за пандемии коронавируса. Американская сторона отказалась нести ответственность за детей из России и до сих пор не предоставила ни списков учеников, ни данных об их месте нахождения.

Также в российское посольство поступают обращения от несовершеннолетних граждан России, которые участвовали в учебных или ознакомительных поездках в США. Захарова напомнила, что РФ отказалась от программы школьных обменов Госдепа Соединенных Штатов еще в 2014 году «из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».