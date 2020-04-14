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Таксисты будут проверять QR-коды клиентов в приложении «Помощник Москвы»

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© vk.com

© vk.com

Приложение «Помощник Москвы» позволит столичным таксистам проверять электронные пропуска клиентов, выданные для перемещения по городу. Водитель сможет сделать это прямо в салоне автомобиля, поэтому никаких кодов при заказе такси указывать не потребуется.

«При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск. Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения „Помощник Москвы“, которое будет установлено на смартфоне водителя», — заявил ТАСС заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, в Дептрансе специально «доработали» программу для проверки действительности кода.

«Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — сказал Пронин.

Ранее столичные власти заверили москвичей, что за подачу недостоверных данных при оформлении QR-кода пропуск будет аннулирован.

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