Таксисты будут проверять QR-коды клиентов в приложении «Помощник Москвы»
- 14 апреля 2020, 20:42
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Приложение «Помощник Москвы» позволит столичным таксистам проверять электронные пропуска клиентов, выданные для перемещения по городу. Водитель сможет сделать это прямо в салоне автомобиля, поэтому никаких кодов при заказе такси указывать не потребуется.
«При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск. Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения „Помощник Москвы“, которое будет установлено на смартфоне водителя», — заявил ТАСС заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.
По его словам, в Дептрансе специально «доработали» программу для проверки действительности кода.
«Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — сказал Пронин.
Ранее столичные власти заверили москвичей, что за подачу недостоверных данных при оформлении QR-кода пропуск будет аннулирован.
Войти через социальные сети: