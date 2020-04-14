Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС из-за коронавируса

Сегодня в некоторых странах мира действует режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Многие россияне считают, что подобная мера должна быть принята и в нашей стране. Однако вместо ЧС российская власть объявила режим всеобщей самоизоляции граждан. Почему в Москве приняли именно такое решение? Об этом в интервью «Ридусу» рассказал профессор ВШЭ, политтехнолог Олег Матвейчев.

По мнению эксперта, режим чрезвычайной ситуации «не предполагает гибкого подхода». Если он вводится. то сразу на территории всей страны либо отдельно взятого региона.

Если, скажем, ввести режим ЧС в Подмосковье, то жители каждой деревни этого региона, где и не слышали про коронавирус, должны будут столкнуться с довольно жесткими ограничениями. Это надо кому-то? Действующий в настоящий момент режим самоизоляции граждан позволяет губернаторам субъектов России подходить к борьбе с эпидемией гибко. Если в каком-то населенном пункте нет эпидемической угрозы, то пусть там работают все магазины, учреждения, парикмахерские и так далее. А если угроза присутствует, то в таком случае, разумеется, необходимы ограничения. В стране сегодня не та ситуация, чтобы вводить ЧС. Режим ЧС вводится во время войны, взрыва на атомной станции или цунами, — пояснил Матвейчев.

«При режиме ЧС можно отнимать собственность для нужд государства. Допустим, власти получат возможность забирать автомобили, чтобы возить врачей. Люди, которые выступают в пользу ЧС, готовы к такому повороту? Еще режим ЧС обнуляет все договора. Представители нашего бизнес-класса готовы к обнулению договоров со своими поставщиками? Я думаю, нет. Потому что потом поставщики им скажут, мол, ничего поставить не можем, а заплаченные вами деньги пропали, поскольку была чрезвычайная ситуация. А главное — ЧС позволяет предпринимателям аннулировать трудовые соглашения. Фактически они смогут взять и выставить человека на улицу без какой-либо компенсации. А потом государство будет вынуждено этого человека спасать», — добавил профессор ВШЭ.

За последние сутки медики зарегистрировали 2774 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву (1489). Второе и третье места занимают Московская область (460) и Санкт-Петербург (121).