Пожар в Чернобыле удалось потушить благодаря дождю

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушен, радиационный фон в норме, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, в тушении огня очень помог дождь.

«Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов на своей странице в Facebook.

Как передает «Интерфакс», еще несколько часов назад мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что пожары в Чернобыле еще продолжаются, а для тушения огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава.

Накануне стало известно, что лесные пожары, охватившие весь центр Чернобыльской зоны, вплотную подбираются к хранилищам высокоактивных радиационных отходов. Огонь полыхал всего в двух километрах от складов в Припяти.

Ранее «Ридус» писал о том, что пожарные не могут совладать с огнем в зоне еще с 4 апреля. На заброшенной территории уже полностью сгорели 12 сел и закрытый военный городок Чернобыль-2, а также участок так называемого Рыжего леса. Причиной пожара называют поджог.