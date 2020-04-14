В России не ожидают волны банкротств туроператоров из-за коронавируса

Российские туристические компании смогут прожить в нынешнем режиме до середины лета, волны скандальных банкротств туроператоров на фоне пандемии коронавируса не будет, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом она все-таки признала, что останутся на рынке не все.

«Но ситуация одинаково сложная для всех, нет конкурентной борьбы, которая усугубляет риски банкротства», — цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Она подчеркнула, что большая часть компаний, особенно крупных, выживут в этой ситуации.

Глава АТОР также отметила, что быстрого восстановления туриндустрии ожидать не приходится. По ее словам, этот процесс займет 6−8 месяцев.

Ломидзе считает, что предложенные меры господдержки туроператорского бизнеса недостаточны, чтобы сохранить весь персонал. «Поддержки со стороны банков нет. Отсрочка по налогам — это мертвому припарки, ничего не дает», — приводит агентство ее слова.

При этом она выразила надежду на то, что восстановление отрасли начнется в июле-августе, в первую очередь благодаря внутреннему рынку туризма.

Ранее в АТОР рассказали, как россияне могут вернуть деньги за отмененные из-за пандемии коронавируса туры.

Как писал «Ридус», отмены туров из-за коронавируса привели к колоссальным убыткам российской туристической отрасли. Также сообщалось, что до 50 млн сотрудников туристической отрасли могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.