Путин поручил правительству поддержать популяризацию науки

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки популяризации науки. Речь идет о развитии в РФ производства просветительских фильмов, анимационной и печатной продукции.

Решение о разработке дополнительных мер популяризации науки было принято главой государства по итогам встречи с общественностью Череповце, которая состоялась 4 февраля 2020 года.

Когда я выступал с этим предложением на встрече с Владимиром Путиным, я говорил о необходимости создания новой грантовой линейки для разных видов популяризации науки, — прокомментировал „Ридусу“ заместитель руководителя Центра Компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии по коммуникации при ИПХФ РАН Алексей Паевский. — Многие научно-просветительские проекты нуждаются в поддержке государства, поскольку их очень сложно вывести на коммерчески успешный уровень. Еще я считаю нужна поддержка авторов этих проектов. Время, затраченное на написание какой-либо научно-просветительской книги, часто бывает несоразмерным с гонораром за эту книгу.

Кроме того, отметил Паевский, нужна качественная научная экспертиза заявок, чтобы не было «пустых псевдонаучных проектов».

Ранее Путин распорядился обеспечить российские образовательные и научные организации высококвалифицированными научными кадрами, а также финансирование аспирантских проектов.