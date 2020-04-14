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В период пандемии людям с Альцгеймером помогут на онлайн-встречах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Американский Фонд борьбы с болезнью Альцгеймера (AFA) был основан в 2002 году с целью помочь людям, пострадавшим от этого недуга и связанной с ним деменции.

Во время пандемии коронавируса такая помощь особенно важна, так как миллионы людей сейчас сидят дома на самоизоляции. Специалисты AFA показали, как они помогают людям с Альцгеймером в такой непростой период.

В эксклюзивном интервью телеканалу Fox News директор департамента образовательных и социальных услуг AFA Дженнифер Ридер рассказала, как фонд смог быстро настроить виртуальное общение с пациентами.

Благодаря COVID-19 мы перешли от личного к виртуальному курированию наших пациентов. AFA была основана специально, чтобы семьи не чувствовали себя одинокими. И это то, на чем мы очень сосредоточены во время пандемии вируса, потому что отдельные люди, семьи должны оставаться дома, и это может быть особенно трудно для людей, живущих с болезнями, связанными с деменцией, — говорит Ридер.

Теперь для людей с болезнью Альцгеймера проводятся онлайн-занятия музыкой, фитнесом, мастер-классы по созданию картин и другие занятия.

Занятия йогой по видеосвязи.

Занятия йогой по видеосвязи

YouTube

Специалисты пояснили, что программы помогают пожилым людям, и особенно тем, кто живет с болезнями, связанными с деменцией, бороться с изоляцией и поддерживать общение с другими людьми. Занятия также призваны улучшить настроение, помочь не потерять привязанность к куратору или воспитателю и уменьшить чувство тревоги.

Сотрудники фонда AFA подчеркнули, что такую практику должны вводить и другие фонды, так как в период самоизоляции крайне важно поддерживать положительный психологический настрой людей, которые как никогда нуждаются в помощи специалистов.

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