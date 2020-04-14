Россия импортировала из США штамм коронавируса для создания вакцины

Для проведения исследований и создания вакцины одна из российских компаний импортировала из США в московский регион вирусные частицы.

Декларацию на штамм коронавируса выпустила Томская таможня, сообщает ее пресс-служба.

Название компании-импортера не раскрывается.

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», уточняется, что вирусные частицы доставили во флаконе объемом 23×0,6 мм и весом 88 грамм. Образец находится в термоконтейнере с хладоэлементами, поскольку для транспортировки и хранения необходима температура 2−8 градусов.

Оформление на таможне заняло менее часа, хотя по законодательству на регистрацию и выпуск товара уходит около одного рабочего дня.

В ведомстве агентству пояснили, что российским компаниям удобно пользоваться услугами Томской таможни при импорте товаров из США из-за разницы во времени.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что вакцину от коронавируса следует ожидать не ранее конца 2020 года. При этом вариант, рекомендованный для клинических испытаний, может быть готов в июне.

Скворцова также рассказала об успешных испытаниях препарата «Мефлохин», который показал противовирусную активность в отношении COVID-19 и теперь рекомендован для лечения новой коронавирусной инфекции.