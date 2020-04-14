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Россия импортировала из США штамм коронавируса для создания вакцины

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© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Для проведения исследований и создания вакцины одна из российских компаний импортировала из США в московский регион вирусные частицы.

Декларацию на штамм коронавируса выпустила Томская таможня, сообщает ее пресс-служба.

Название компании-импортера не раскрывается.

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», уточняется, что вирусные частицы доставили во флаконе объемом 23×0,6 мм и весом 88 грамм. Образец находится в термоконтейнере с хладоэлементами, поскольку для транспортировки и хранения необходима температура 2−8 градусов.

Оформление на таможне заняло менее часа, хотя по законодательству на регистрацию и выпуск товара уходит около одного рабочего дня.

В ведомстве агентству пояснили, что российским компаниям удобно пользоваться услугами Томской таможни при импорте товаров из США из-за разницы во времени.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что вакцину от коронавируса следует ожидать не ранее конца 2020 года. При этом вариант, рекомендованный для клинических испытаний, может быть готов в июне.

Скворцова также рассказала об успешных испытаниях препарата «Мефлохин», который показал противовирусную активность в отношении COVID-19 и теперь рекомендован для лечения новой коронавирусной инфекции.

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К «омбудсмену полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском

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© vk.com

© vk.com

Владимир Воронцов, основатель популярного интернет-проекта о внутренней жизни и проблемах органов правопорядка в России «Омбудсмен полиции», стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

«В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти“), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Утром 14 апреля, около 7 часов утра, Воронцов сообщил подписчикам о том, что полицейские уже пришли к нему с обыском и якобы попытались выломать дверь.

Ранее Воронцов уже писал в своем сообществе «ВКонтакте», что ожидает обыска в связи с волной дел о фейках по коронавирусу, и сразу объявил, что будет рассматривать его исключительно как форму давления со стороны руководства МВД.

«Больше всего в этой ситуации меня парит возможность заразиться коронавирусом в результате такого прихода на обыск. Так как моя семья полностью соблюдает требования самоизоляции и другие рекомендации санитарных врачей. А вот не заражены ли те, кто на обыск придет — большой вопрос», — заявил администратор «Омбудсмена полиции».

Это дело — не первая неприятность у Владимира Воронцова в последние дни. В начале апреля ГУ МВД составило на него административный протокол за «распространение недостоверной информации» о заражении коронавирусом в петербургском Институте ФСБ РФ.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Кроме того, против Воронцова началась информационная атака в ряде Telegram-каналов, распространяющих сообщения, что он якобы домогался подписчиц своего сообщества. Канал «Хороший» привел «переписку Воронцова с сотрудницами МВД», которых он, по версии авторов «Хорошего», склонял к виртуальному сексу в обмен на помощь.

В 2017 году Воронцова уже пытались привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, администратор «Омбудсмена полиции» позволил себе опубликовать личные данные одной из женщин-полицейских, обратившихся к нему. Но дело было закрыто, не дойдя до суда.

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