ВОЗ не рекомендовала применять прививку БЦЖ против COVID-19

Окончательных данных о том, что прививка против туберкулеза помогает снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, пока нет. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения заболевания COVID-19, сказано в ежедневном информационном бюллетене организации 13 апреля.

«Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета — Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19», — сказано в документе.

По данным ВОЗ, в настоящее время ведутся два клинических испытания, которые могут дать ответ на данный вопрос. Их результаты еще предстоит оценить.

«В отсутствие свидетельств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19», — подчеркнули представители организации.

Ранее об эффективности прививки от туберкулеза в случае с COVID-19 заявили американские медики. Однако российские врачи уже отмечали, что данная гипотеза нуждается в подтверждении. Читайте об этом в материале «Ридуса».