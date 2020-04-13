найти ×
   
  • USD
    73.52
  • EUR
    80.54
СохранитьСохранено0
×

015949

ВОЗ не рекомендовала применять прививку БЦЖ против COVID-19

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Окончательных данных о том, что прививка против туберкулеза помогает снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, пока нет. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения заболевания COVID-19, сказано в ежедневном информационном бюллетене организации 13 апреля.

«Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета — Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19», — сказано в документе.

По данным ВОЗ, в настоящее время ведутся два клинических испытания, которые могут дать ответ на данный вопрос. Их результаты еще предстоит оценить.

«В отсутствие свидетельств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19», — подчеркнули представители организации.

Ранее об эффективности прививки от туберкулеза в случае с COVID-19 заявили американские медики. Однако российские врачи уже отмечали, что данная гипотеза нуждается в подтверждении. Читайте об этом в материале «Ридуса».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Здоровье
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки
9045302читать позжечитаю позже
Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4022437читать позжечитаю позже

главное


Общество
Пандемия: остались ли на свете уголки без коронавируса

Да, но ненадолго, и нам туда не попасть.

108798читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

20038270читать позжечитаю позже