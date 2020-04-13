Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке

Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.

Об этом стало известно после того, как в понедельник, 13 апреля, государственная нефтяная компания Saudi Aramco официально объявила майские цены на поставки сырья.

Как пишет агентство, они оказались снижены на 4,2 доллара от уровня апреля для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире.

«Рынок все еще переполнен нефтью, но Saudi Aramco дает понять, что готова драться за свою долю на рынке», — пояснил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Отмечается, что для Европы цены остались на прежнем уровне, но для США они выросли.

Накануне состоялось экстренное заседание стран ОПЕК+, на котором было окончательно согласовано сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки вместо ранее объявленных 10 млн. Также стало известно, что в мае — июне Мексика сократит добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как ей предлагалось по условиям сделки.

Напомним, согласно условиям сделки, Россия должна будет сократить собственную нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. По мнению писателя и предпринимателя Дмитрия Лекуха, обозначенное сокращение добычи вполне достаточно для того, чтобы цена на «черное золото» выросла до 40 долларов за баррель.



Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун предсказал, что после сделки стоимость нефти до конца года сохранится в диапазоне от 30 до 40 долларов.

По данным на 01:00 мск 13 апреля, стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 2,45% и достигла 32,25 долларов за баррель.

