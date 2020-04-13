Авиакомпании РФ 14 апреля выполнят вывозные рейсы из Анталии и Бангкока

Два вывозных рейса утверждены на 14 апреля российским оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Граждан РФ вывезут из Анталии и Бангкока, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«На данный момент оперштабом правительства подтверждено выполнение 14 апреля двух рейсов: „Аэрофлота“ из Анталии в Москву и S7 из Бангкока в Новосибирск», — цитирует агентство слова собеседника.

Тем временем Минкомсвязь РФ в Telegram-канале для информирования о вывозных рейсах сообщила о том, что из Анталии на родину доставят 146 россиян.

«После проведения всех необходимых проверок составлен итоговый список пассажиров рейса № AFL2143 Анталия — Москва, который вылетает 14 апреля 2020 года в 14:20 по местному времени», — сказано в сообщении.

В Минкомсвязи добавили, что самолет заберет только жителей столицы и Подмосковья. Ранее Минтранс пояснил, по какому принципу происходит формирование вывозных рейсов.