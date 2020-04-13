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Число коек для больных COVID-19 в Москве собираются увеличить до 30 тысяч

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© Илья Тимин/ТАСС

© Илья Тимин/ТАСС

Количество коек для больных коронавирусом может увеличиться в столице до 30 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выступая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, он заявил о решении дополнительно удвоить количество региональных коек.

«В целом будет, если всю ту группировку, по-военному говоря, взять, около 30 тысяч коек», — цитирует его ТАСС.

Собянин отметил, что это огромный объем, и объяснил, что страховаться необходимо для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 11 513 заболевших, что составляет 63% от общего числа заразившихся COVID-19 в России.

В стране за сутки выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом. В итоге общее число заболевших выросло до 18 328 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 148 связанных с COVID-19 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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