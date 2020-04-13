Вернувшись за багажом в Шереметьево, мужчина нарушил режим самоизоляции
- 13 апреля 2020, 17:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Прилетевший специальным рейсом из Бангкока 46-летний мужчина оставил в Шереметьево свой чемодан и вернулся за ним на личном автомобиле.
В результате сотрудники транспортной полиции составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Теперь нарушителю грозит штраф.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, после прилета представитель Роспотребнадзора вручил гражданину постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Однако мужчина нарушил предписание, вернувшись в аэропорт за оставленным чемоданом.
Полицейские не разрешили нарушителю свободно перемещаться по аэропорту и настояли на том, чтобы он поехал на своей машине обратно домой на самоизоляцию. При этом стражи порядка попросили службы аэропорта доставить чемодан мужчине домой.
Ранее «Ридус» писал о том, что 12 апреля полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции жителю Москвы, направлявшемуся в храм пророка Божия Илии на Ленинградском шоссе.
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