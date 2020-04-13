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Вернувшись за багажом в Шереметьево, мужчина нарушил режим самоизоляции

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Прилетевший специальным рейсом из Бангкока 46-летний мужчина оставил в Шереметьево свой чемодан и вернулся за ним на личном автомобиле.

В результате сотрудники транспортной полиции составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Теперь нарушителю грозит штраф.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, после прилета представитель Роспотребнадзора вручил гражданину постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Однако мужчина нарушил предписание, вернувшись в аэропорт за оставленным чемоданом.

Полицейские не разрешили нарушителю свободно перемещаться по аэропорту и настояли на том, чтобы он поехал на своей машине обратно домой на самоизоляцию. При этом стражи порядка попросили службы аэропорта доставить чемодан мужчине домой.

Ранее «Ридус» писал о том, что 12 апреля полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции жителю Москвы, направлявшемуся в храм пророка Божия Илии на Ленинградском шоссе.

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