Вернувшись за багажом в Шереметьево, мужчина нарушил режим самоизоляции

Прилетевший специальным рейсом из Бангкока 46-летний мужчина оставил в Шереметьево свой чемодан и вернулся за ним на личном автомобиле.

В результате сотрудники транспортной полиции составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Теперь нарушителю грозит штраф.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, после прилета представитель Роспотребнадзора вручил гражданину постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Однако мужчина нарушил предписание, вернувшись в аэропорт за оставленным чемоданом.

Полицейские не разрешили нарушителю свободно перемещаться по аэропорту и настояли на том, чтобы он поехал на своей машине обратно домой на самоизоляцию. При этом стражи порядка попросили службы аэропорта доставить чемодан мужчине домой.

Ранее «Ридус» писал о том, что 12 апреля полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции жителю Москвы, направлявшемуся в храм пророка Божия Илии на Ленинградском шоссе.