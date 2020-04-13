У коронавируса нашли уязвимости в оболочке

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что защитная оболочка у коронавируса намного тоньше, чем у вирусов типа ВИЧ. Это облегчает задачу иммунологам создать вакцину, так как вирус SARS-CoV-2 оказался более уязвимым.

В ходе лабораторных испытаний мы выяснили, что коронавирус несет на своей поверхности множество шиповидных белков, которые используются для прикрепления к клеткам и проникновения внутрь них, — пишут исследователи.

Эти шипы покрыты полисахаридами, известными как гликаны, которые маскируют вирусные протеины и помогают им избежать иммунной системы организма.

Затем ученые смогли построить карту структуры гликанов, которая предоставляет важную информацию о том, насколько доступна поверхность вирусного белка для антител, что является важным шагом в разработке вакцины.

Покрывая себя такой оболочкой, коронавирус все равно имеет много уязвимых мест, на которые и следует воздействовать.

Например, вирусы, подобные ВИЧ, должны постоянно избегать контакта с иммунной системой, поэтому у них есть действительно плотный слой гликанов, который выполняет роль щита. Но в случае коронавируса более низкая плотность гликанов означает, что существует меньше препятствий для иммунной системы, чтобы нейтрализовать вирус с помощью антител.

Это также повышает шансы на создание вакцины, считают ученые.