Как безопасно ходить в магазин во время коронавируса

Супермаркет остается одним из немногих мест, куда можно пойти во время эпидемии, поэтому ученые пытаются разобраться, могут ли продуктовые магазины способствовать распространению вируса.

Ранее специалисты доказали, что вы можете подхватить COVID-19 с поверхности, до которой недавно дотронулся зараженный человек. Упаковка продуктов, тележки, а также бумажные деньги — потенциальный источник вируса, считают ученые.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) согласились, что основной способ распространения вируса — это передача его от человека к человеку через вирусные частицы в воздухе.

То есть вирус передается через разговор, кашель или чихание, даже если у этого человека нет температуры или не проявляются симптомы. Вот почему CDC и ВОЗ рекомендовали держаться на расстоянии двух метров от других людей.

В свете новых доказательств CDC рекомендует носить тканевые маски для лица в общественных местах, где другие меры социального дистанцирования трудно поддерживать (например, продуктовые магазины и аптеки), особенно в небольших продуктовых лавках.

Однако не стоит забывать о риске передачи вируса через загрязненные поверхности, напоминают специалисты. Поэтому стоит максимально ограничить посещения магазинов в период карантина.

Вы также должны сделать список покупок, прежде чем идти в магазин. Будьте максимально собранны в магазине, передвигайтесь по магазину быстро и соблюдайте дистанцию. Старайтесь не трогать предметы руками, а после оплаты покупок продезинфицируйте руки. Следите за своими руками, не трогайте лицо, даже если вы находитесь в маске и перчатках, — советуют специалисты CDC.

Они напомнили, что сейчас все магазины должны проводить дезинфекцию перед открытием, поэтому ранние часы теоретически могут быть самыми безопасными.