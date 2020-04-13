Как могла бы выглядеть самая известная лунная миссия «Аполлон-13»

Представители космического агентства NASA опубликовали арт, на котором художник показал, как могла бы выглядеть миссия «Аполлон-13», если бы она оказалась удачной.

Напомним, что космический аппарат «Аполлон-13» стартовал 50 лет назад, 11 апреля 1970 года. Это единственный из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария.

Целью полета «Аполлона-13», как и двух предыдущих кораблей серии «Аполлон» — «Аполлон-11» и «Аполлон-12», являлась высадка людей на поверхность Луны и проведение научных исследований. Миссия «Аполлон-13» должна была изучить лунные горы Фра-Мауро.

Однако эта экспедиция, которая позже получит название «успешная неудача», прошла совсем не так, как надеялись в NASA. Дело в том, что во время полета у корабля несколько раз случались неполадки, которые могли привести к взрыву корабля с астронавтами на борту.

Во время полета один из членов экипажа заметил кислород, выходящий из задней части космического корабля. Было принято решение немедленно возвращаться на Землю и не продолжать миссию.

Астронавты приняли решение использовать двигатель для посадки на Луну, чтобы попасть на траекторию вокруг Луны, а уже оттуда выйти на траекторию, по которой можно вернуться на Землю.

Благополучное возвращение экипажа «Аполлона-13» на Землю NASA

Но на этом приключения не закончились: чем ближе корабль был к Земле, тем меньше кислорода оставалось на борту, так как никто не предполагал, что аппарат будет совершать такой длительный маневр.

Чтобы выжить, необходимо было использовать дополнительно баллон кислорода LiOH, запасов которого хватало только на поддержку экипажа из двух человек, а их было трое. За жизнь экипажа боролись и на Земле, где инженеры придумали, как присоединить трубки к баллону и скафандрам, у которых были разные разъемы.

Несмотря на то, что миссия по исследованию Луны тогда провалилась, экипаж совершил невозможное и смог вернуться на Землю.

В честь 50-летней годовщины NASA опубликовало рисунок, на котором художник изобразил, как могла бы выглядеть миссия, если бы посадка на Луну состоялась. На арте можно увидеть двух астронавтов, исследующих поверхность Луны. В центре изображения находится лунный модуль «Аполлон-13» в суровых горных районах чуть севернее Фра-Мауро.