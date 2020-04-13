Условия почти всех офисных зданий помогают распространению коронавируса

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как социальное дистанцирование мешает распространению вируса. Сидеть дома — это хорошо, однако не все помещения подходят для самоизоляции.

В своей новой работе специалисты проанализировали дизайн нескольких зданий и оценили, как быстро в них будет распространяться вирус.

Сегодня открыты лишь некоторые здания, такие как больницы и продуктовые магазины, но в конце концов большинство из нас вернется в офис или на рабочее место. Ученые беспокоятся, что после окончания карантина настанет вторая волна вируса, так как современные офисы, школы и университеты не готовы к большому скоплению людей во время пандемии.

Мы проводим почти всю нашу повседневную жизнь в среде, построенной человеком, будь то дома, транспортные средства или рабочие места. Встроенные среды обеспечивают множество возможностей для людей вступать в контакт с вирусами и бактериями — через воздушный поток, с поверхности, а также от того, как здания заставляют нас взаимодействовать друг с другом, — пишут исследователи.

Известно, что коронавирус передается от человека к человеку, поэтому важно соблюдать не только дистанцию, но и гигиену, так как вирусы также оседают на поверхности, которая может довольно быстро стать загрязненной.

Как долго SARS-CoV-2 выживает на поверхности, все еще обсуждается. Оценки варьируются от пары часов до нескольких дней, в зависимости от материала и условий. Важна регулярная очистка поверхностей и тщательная стирка тряпичных изделий.

Частички вируса настолько малы, что они даже могут проникать сквозь медицинские маски, поэтому самая мощная вентиляция не справится с коронавирусом. Однако циркуляция воздуха очень помогает разбавлять концентрацию вирусных частиц в помещении.

Поэтому в помещениях очень важно регулярное проветривание, а также влажная уборка. Ультрафиолет, который мы можем получить от солнечного света, тоже способствует «очищению» помещения, поэтому старайтесь по возможности не закрывать шторами окна в офисе или дома.

Вирусные частицы любят более сухой воздух, поэтому поддержание высокой влажности воздуха может помочь сдержать вирус. Вирусные капли становятся больше во влажном воздухе, а это значит, что они оседают быстрее и не разлетаются так далеко.

Влажность также, по-видимому, влияет на липидную оболочку вокруг вирусов, таких как SARS-CoV-2. Однако слишком высокая влажность может способствовать росту плесени.