Главу МВД Турции не отпустили в отставку из-за коронавируса

Отставка главы МВД Турции Сулеймана Сойлу из-за неудачи с введением комендантского часа в стране, не принята. Президент Тайип Эрдоган счел требование министра внутренних дел «неподходящим» и напомнил о его успехах, сказано в коммюнике администрации турецкого лидера.

«Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности», — цитирует ТАСС текст документа.

Сулейман Сойлу попросился в отставку на фоне критики в его адрес после введения двухдневного комендантского часа в городах Турции. В социальных сетях появились фотографии людей, массово нарушавших запрет из-за необходимости купить продукты. Министр заявил в Twitter, что в этом виноват только он, хотя опубликованные снимки не отражают реальной картины.

В ответ президент Эрдоган заявил, что Сойлу «заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу», а также напомнил о его заслугах в борьбе с терроризмом и последствиями стихийных бедствий.

В социальных сетях граждане Турции, обсуждая заявление Сойлу об отставке, сразу же усомнились в том, что Эрдоган его отпустит. 50-летний министр занимает свой пост с августа 2016 года. До этого он был главой Минтруда, а с сентября 2012 года является членом Партии справедливости и развития.