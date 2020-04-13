Тайную пасхальную мессу провели в Париже на фоне пандемии

Громкая музыка выдала тайное собрание христиан в Париже. Полиция, приехавшая в церковь Сен-Никола-дю-Шардонне по вызову местных жителей, обнаружила прихожан, которые присутствовали на тайной пасхальной мессе в нарушение режима изоляции, сообщило агентство AFP.

Поначалу полицейские не смогли проникнуть в здание. Двери оказались закрыты. Вышедший из церкви человек рассказал, что внутри находятся около 40 верующих.

Священник, проводивший службу, оштрафован. В отношении собравшихся на мессу рядовых верующих никаких санкций не последовало. Всех отпустили по домам, сообщил источник в правоохранительных службах.

Позднее в полиции информацию подтвердили, однако никаких подробностей раскрывать не стали. При этом пользователи социальных сетей утверждают, что в церкви на службе присутствовали только священники, о чем говорят видеозаписи и фотографии.

По последним данным во Франции зафиксировано почти 96 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 14 393 человек. Из-за пандемии COVID-19 закрыты многие общественные заведения — кинотеатры, рестораны, кафе и магазины, кроме продуктовых. Власти с 17 марта ограничили перемещения граждан. Режим самоизоляции пока действует до 15 апреля, однако его могут продлить.



Тем временем в России начинают действовать электронные пропуска для выхода на улицу. Правда разработанное Минкомсвязи приложение будет работать не везде.