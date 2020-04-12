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Оперштаб сообщил о смерти в Москве еще 10 человек с коронавирусом

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

В столице скончались еще 10 пациентов с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом.

Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет.

При этом 39-летний мужчина страдал гипертонией, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Кроме того, все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. «Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз», — уточнил собеседник агентства.

В итоге число жертв коронавируса в столице увеличилось до 82.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в 52 регионах России были выявлены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 24 человека (14 из них в Москве), выздоровели 246 человек (188 в Москве). Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано в столице — 1306 человек.

Общее число зараженных в стране достигло 15 770, умерли 130 человек, выздоровели 1291.

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