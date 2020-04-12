Операторы начали блокировать мошенников с «уведомлениями о штрафах»

Крупнейшие российские операторы мобильной связи приступили к блокировке мошеннических сообщений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Их рассылают неизвестные от имени Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) через мессенджеры или sms.

«Система защиты от спама выявляет подобные мошеннические рассылки с помощью аналитических алгоритмов и автоматически их блокирует», — рассказали РИА Новости в «Мегафоне». Компания пока не сталкивалась с жалобами абонентов по данной теме.

«Мошеннические массовые спам-рассылки система блокирует автоматически, специалисты также внимательно следят за ситуацией. Все под контролем», — заверили в МТС.

Все возможные меры, направленные на «предотвращение подобных злоупотреблений» пообещали принять и в Tele2.

Россияне ранее столкнулись с рассылкой сообщений, в которых предлагалось заплатить «штраф за нарушение режима самоизоляции». Мошенники направляют их адресно, указывая полные данные получателя. Сумма «взыскания» составляет четыре тысячи рублей. В качестве основания упоминаются «данные геолокации». Платить предлагают на номер оператора Tele2.

«Очевидно, что штрафы за нарушение карантина не могут взиматься путем перевода на номера конкретных абонентов», — заявили в компании.



Массовая рассылка была зафиксирована 10 апреля. В случае неуплаты в течение суток получателям угрожали «уголовным делом на основании статьи 236 УК РФ». Особенно опасны действия мошенников для людей пожилого возраста. Предупредите своих родных!