В Москве изменился порядок оказания медицинской помощи беременным
- 12 апреля 2020, 17:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в столице был изменен порядок оказания медпомощи беременным.
Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, временно ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.
«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что посещать женские консультации москвичкам следует только для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых УЗИ и при появлении жалоб, а также для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики.
За последние сутки в 52 регионах России были выявлены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 24 человека (14 из них в Москве), выздоровели 246 человек (188 в Москве). Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано в столице — 1306 человек.
Общее число зараженных в стране достигло 15 770, умерли 130 человек, выздоровели 1291.
По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, заметно увеличившийся в последние дни рост числа заразившихся Covid-19 в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города.
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