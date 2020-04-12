В Москве изменился порядок оказания медицинской помощи беременным

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в столице был изменен порядок оказания медпомощи беременным.

Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, временно ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что посещать женские консультации москвичкам следует только для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых УЗИ и при появлении жалоб, а также для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики.

За последние сутки в 52 регионах России были выявлены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 24 человека (14 из них в Москве), выздоровели 246 человек (188 в Москве). Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано в столице — 1306 человек.



Общее число зараженных в стране достигло 15 770, умерли 130 человек, выздоровели 1291.

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, заметно увеличившийся в последние дни рост числа заразившихся Covid-19 в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города.

