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Люберцы лидируют среди подмосковных городов по числу зараженных COVID-19

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

На данный момент коронавирус выявили у жителей 52 округов Московской области.

Больше всего случаев заболевания оказалось в Люберцах (92) и Химках (71).

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавируса в регионе, в Красногорске выявлено 66 зараженных, в Мытищах — 55, а в Одинцово — 48.

Кроме того, в Ленинском округе зарегистрировано 42 случая, в Долгопрудном — 35, в Балашихе — 33, в Лобне — 32, в Сергиевом Посаде — 29, в Подольске — 26, в Королеве — 22, а в Пушкине — 21.

Общее количество случаев заражения COVID-19 в Подмосковье составляет 1 082, приводит сообщение штаба ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена нескончаемая вереница машин скорой помощи, которые выстроились в очереди перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках.

Напомним, за последние сутки в 49 регионах РФ подтверждены 1667 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 12 человек, выздоровели — 250. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Москве (1030). Всего в столице заболели коронавирусом 8852 человека, умерли 58, а выздоровели 499.

В России выявлено 13 584 случаев заболевания. Скончались 106 человек, выздоровели 1045.

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