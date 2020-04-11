Духовный лидер мусульман Ингушетии умер от коронавируса

Ушел из жизни муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.

Он скончался в больнице от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

Уточняется, что результат взятого у него первого теста на COVID-19 оказался положительным.

Как рассказал собеседник агентства, Мартазанов был доставлен в больницу 10 апреля в тяжелом состоянии. Ему подключили кислород и взяли анализы на коронавирус. Днем 11 апреля он умер.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. В субботу, 11 апреля, скончался один из пациентов — 64-летний мужчина.

В России число заразившихся COVID-19 достигло 13 584. Скончались 106 человек, выздоровели 1045.

