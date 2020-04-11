Собянин обязал вносить результаты тестов на коронавирус в единую базу

Все результаты тестов на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую информационную систему, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в противном случае их отключат от этой работы, пишет агентство.

Осмотрев 11 апреля лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Собянин поблагодарил ее сотрудников, работающих в круглосуточном режиме. Градоначальник подчеркнул, что победа над коронавирусом во многом зависит от их профессионализма, точности и работоспособности.

Ранее сообщалось, что за последние дни количество госпитализированных с коронавирусом в столице выросло в два раза по сравнению с данными прошлой недели.

За последние сутки подтверждены 1667 случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах РФ. Умерли 12 человек, выздоровели — 250. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Москве (1030), где уже вторые сутки подряд число выявленных случаев COVID-19 превышает показатель в тысячу человек — накануне оперштаб сообщал о 1124 случаях. Всего в столице заболели коронавирусом 8852 человека, умерли 58, а выздоровели 499.

По официальным данным, в России уже проведено 1,18 млн тестов, выявлено 13 584 случаев заболевания. Скончались 106 человек, выздоровели 1045.

Накануне власти Москвы и Московской области заявили о введении с 13 апреля в столичном регионе пропускного режима., а также о приостановке работы почти всех предприятий.