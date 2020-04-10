Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 1,5 млн человек
- 10 апреля 2020, 18:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Количество заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 1,5 млн, умерли более 92 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По ее данным на 03:00 мск 10 апреля, в мире зарегистрировано 1 521 252 заболевших и 92 798 летальных исходов. Накануне вечером ВОЗ сообщала о 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших.
Наибольшее число случаев заражения коронавирусом приходится на Европу, где заболели 799 696 человек.
На втором месте Северная и Южная Америка (493 173), а на третьем — Западно-Тихоокеанский регион, который включает в себя Китай, Республику Корея и Японию (117 247).
США лидируют по количеству заразившихся (425 889), а далее следуют Испания (152 446), Италия (143 626), Германия (113 525) и Франция (85 351).
В России за последние сутки зарегистрировано 1786 новых случаев заражения COVID-19, умерли 18 человек, 97. Всего на данный момент в стране зарегистрировано 11 917 случаев заражения COVID-19. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Войти через социальные сети: