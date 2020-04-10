Москвичка пыталась отправить по почте два килограмма наркотиков

Жительница столицы намеревалась отправить по почте коробки в подарочной упаковке, в которых в общей сложности находилось 2 килограмма амфетамина.

Как сообщает Life Shot, женщина пришла в отделение службы экспресс-доставки и попросила отправить в Читу, Хабаровск, Благовещенск и Владивосток четыре небольшие коробки.

По правилам компании у нее не попросили паспорт и не поинтересовались содержимым посылок.

Когда же через пару дней в службе доставки начали собирать мешок с посылками для отправки их в Благовещенск, нужного количества не набралось, поэтому пришлось воспользоваться услугами другой компании. Но там оказались более строгие условия доставки — необходимо было знать содержимое посылок. Сотрудники компании не смогли дозвониться до отправителя, поскольку москвичка оставила липовый номер телефона. Тогда было принято решение вскрыть коробки. В них оказались почти полукилограммовые свертки с неизвестным веществом. После проведенной экспертизы полиция установила, что это амфетамин.

В настоящее время женщину разыскивают. Возбуждено уголовное дело, пишет паблик.

Ранее сообщалось, что супругов из австрийского Линца, заказавших по интернету два платья, ожидал неприятный сюрприз. Они получили из Нидерландов две почтовые посылки, в одной из которых оказались наркотики.

«Ридус» также писал о том, что в Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина.