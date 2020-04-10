Почти 80% пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирают

Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо во время последней пресс-конференции заявил, что в американских больницах летальность людей с тяжелой формой COVID-19 очень высокая. На сегодняшний день 80% людей, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не справляются с болезнью и умирают.

Это заставляет нас в очередной раз задуматься над поиском альтернативных способов лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции, так как ИВЛ — не самый эффективный способ на сегодняшний день, — сообщил Куомо.

К сожалению, на сегодняшний день нет единого протокола лечения коронавируса, как и нет лекарств, которые могли бы побороть вирус. Все методы, которые сейчас применяются в клиниках, носят общий рекомендательный характер, а новые процедуры, например переливание крови, всего лишь экспериментальные методики, не доказавшие свою эффективность.

В тяжелых случаях, когда у пациента уже развилась пневмония на фоне коронавируса, становится трудно дышать, а также выводить мокроту из организма, поэтому врачи подключают людей к аппаратам ИВЛ.

Во время этой процедуры больного интубируют — вводят в горло трубку. Затем механические вентиляторы начинают заполнять легкие кислородом. Но даже такие методы не могут обеспечивать выздоровление на 100%. При обычной пневмонии показатели смертности у пациентов на ИВЛ довольно высокие — от 40% до 50%.



Недавно выяснилось, что при пневмонии, вызванной коронавирусом, эти показатели еще выше и могут достигать 80%. Это подтверждает и статистика, собранная в больницах других городов США, сообщил Альберт Риццо, главврач Американской ассоциации пульмонологии.

В Китае статистика примерно такая же: на пике заболеваемости смертность среди подключенных к аппарату ИВЛ была 83%.

Почему аппараты ИВЛ не помогают в борьбе с коронавирусом, не известно. Скорее всего, это зависит не только от общего здоровья пациента до заражения, но и от того, в каком состоянии его перевели на аппарат ИВЛ.

Еще один повод отказаться от аппаратов ИВЛ и перейти на более действенные приборы — это невозможность длительного использования ИВЛ. Дело в том, что длительное использование аппаратов искусственного дыхания действительно вредит пациентам, поскольку кислород под давлением попадает в крошечные воздушные мешочки в легких.

А при коронавирусе некоторым пациентам требуется несколько недель, чтобы восстановиться и безопасно отключиться от аппарата ИВЛ. Поэтому даже после отключения у пациентов продолжаются проблемы со здоровьем.

Риск можно снизить, ограничивая давление кислорода и размеры вдохов, которые делает машина. Тем не менее некоторые врачи стараются по возможности воздерживаться от применения ИВЛ, обращаясь к другим методам.