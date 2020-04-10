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В Москве уже остановили двух нарушителей карантина на личном автомобиле

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

В столичном районе Отрадное был остановлен водитель, нарушивший режим карантина.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, 29 марта этому москвичу диагностировали коронавирус и предписали две недели лечения в изоляции. Эти предписания он в итоге нарушил.

Ранее в пятницу, 10 апреля, в Москве остановили первого водителя, нарушившего карантин. Его автомобиль отправили на спецстоянку, а самого мужчину в сопровождении полиции отвезли в больницу, приводит сообщение ТАСС.

В департаменте еще раз напомнили, что нарушители карантина, преднамеренно подвергающие опасности окружающих, совершают тем самым преступление, за которое предусмотрено наказание.

Накануне стало известно, что с 10 апреля в Москве начнут штрафовать нарушителей карантина, передвигающихся на личных автомобилях. К этой категории граждан относятся вернувшиеся из-за границы, лица с положительными результатами тестов на коронавирус, их близкие родственники и все, кто контактировал с зараженными.

На прошедшей неделе Мосгордума приняла закон, позволяющий штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму четыре тысячи рублей в первый раз и пять тысяч — при повторном выходе из дома. При использовании личного автомобиля транспортное средство отправят на спецстоянку, размер штрафа составит пять тысяч рублей.

За последние сутки в России зарегистрировано 1786 новых случаев заражения COVID-19, из них 1124 — в Москве. Количество летальных исходов составило за сутки 18 случаев. Выздоровели 97 человек.

Всего на данный момент в стране официально зарегистрировано 11 917 случаев заражения COVID-19. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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