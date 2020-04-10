Мишустин поддержал предложение единороссов по ипотечным каникулам

Правительство России приняло решение увеличить максимальный размер ипотечного займа, который может подпасть под кредитные каникулы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До сегодняшнего дня право на кредитные каникулы имели лишь те, у кого сумма задолженности составляла до 1,5 миллиона рублей. Данная практика отсекала возможность получения отсрочки для значительной доли ипотечных заемщиков. Более того, из программы практически исключались заемщики из крупных городов, где стоимость жилья, как известно, высокая.

Мишустин отметил, что покупка жилья в кредит для большинства россиян — долгосрочная и достаточно дорогая инвестиция, и временные трудности, связанные с эпидемией коронавируса, ни в коем случае не должны рушить их планы.

«Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — сказал Мишустин.

Он добавил, что программа правительства по увеличению максимального размера ссуды учитывает особенности различных сегментов рынка недвижимости. Для Москвы, где самое дорогое жилье, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. А для Подмосковья, Санкт-Петербурга и входящих в ДФО регионов — 3 миллиона рублей.

Ранее с предложением увеличить предел ипотеки для кредитных каникул к Михаилу Мишустин обратилась партия «Единая Россия».