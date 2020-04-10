Названы факторы, провоцирующие ишемическую болезнь сердца

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что закупорка артерий — не единственный признак сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно врачи полагаются на различные факторы, чтобы оценить, насколько вероятно, что у человека могут развиться болезни сердца.

По оценкам специалистов, от 3 до 4 миллионов взрослых американцев имеют расстройство под названием ишемическая болезнь сердца. Чаще всего это заболевание встречается у женщин. В новой работе ученые попытались определить факторы, влияющие на риск образования этого недуга.

Нарушение в эндотелии, который представляет собой внутреннюю выстилку кровеносных сосудов, могут препятствовать их нормальному функционированию. Судороги и дисфункция в крошечных сосудах, которые ответвляются от более крупных коронарных артерий — микрососудистых кровеносных сосудов, являются наиболее распространенной причиной ишемии.

Высокое кровяное давление, диабет, курение, высокий уровень холестерина, болезни сердечных клапанов и воспалительные заболевания, такие как волчанка, могут препятствовать правильной работе кровеносных сосудов.

Как правило, многие люди с ишемической болезнью сердца имеют более чем одно из этих условий.

У них есть функциональная, а не анатомическая проблема. Артерии не могут расширяться, когда это необходимо, а затем они могут также чрезмерно сжиматься, когда им нужно сделать это мягко или не сжиматься вообще. В кардиологическом сообществе существует миф, что если ваши артерии открыты, с вами все в порядке и никакого лечения не требуется, — пояснили авторы исследования.

В новом исследовании приняли участие 433 женщины с ишемической болезнью сердца. Исследователи следили за здоровьем женщин на протяжении десяти лет. Около половины из них имели высокое кровяное давление, а также почти 16% принимали статины, снижающие уровень холестерина.

За десять лет проведения исследования было зарегистрировано 24 случая смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также произошло девять сердечных приступов, 20 случаев сердечной недостаточности, 17 инсультов и 89 госпитализаций по поводу стенокардии.

Кроме того, у 19 женщин была проведена нехирургическая процедура для лечения сужения коронарных артерий, а у пяти — операция коронарного шунтирования.

Авторы работы сообщили, что у большинства пациентов есть симптомы, которые могут заранее предсказать ишемическую болезнь сердца. Помимо стандартных факторов, перечисленных выше, ученые предлагают учитывать следующий анамнез: гестационный диабет, преждевременные роды или психологические факторы, такие как депрессия, одиночество и тревога.

Люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка и ревматоидный артрит, как правило, имеют повышенный риск проблем с сердцем в более позднем возрасте.

В то время как ишемическая болезнь сердца чаще встречается у женщин, ученые заявили, что случаи заболевания увеличиваются у мужчин. Авторы работы надеются, что выявление и лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволит сократить число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно статистике, только в США ежегодно происходит более 800 000 смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов.