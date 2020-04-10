Сотрудников казино Лас-Вегаса бросили в «городе-призраке»

Персонал казино Лас-Вегаса возмущен тем, что их работодатели-миллиардеры бросили своих работников. «Игорная Мекка» из-за пандемии коронавируса стала настоящим «городом-призраком». Десятки тысяч людей, трудившихся во всемирно известных заведениях, потеряли рабочие места, когда власти штата Невада в середине марта закрыли все «второстепенные предприятия».

Как пишет AFP, лишь несколько казино продолжают оказывать поддержку работникам. Остальные предложили «кризисную зарплату» всего за две недели или даже меньше, вынуждая сотрудников подавать документы на пособия по безработице.

«Это не поддержит нас. Нам нужно кормить наши семьи, нам нужна еда на столе, у нас растут счета. Смотреть, как все рухнуло, когда Вегас превратился в город-призрак, было ужасно», — заявила официантка, в течение четырех десятилетий работавшая в крупном казино.

Ежегодно Лас-Вегас посещают более 40 миллионов человек. Однако запрет властей Соединенных Штатов на въезд иностранцев нанес ущерб туризму еще до закрытия казино. Это произошло в тот момент, когда работники с нетерпением ожидали пика сезона и больших заработков.

Если все американские казино будут закрыты до середины мая, то, по данным национальной игровой ассоциации, с учетом баров и ресторанов потери отрасли составят 43,5 миллиарда долларов. Она будет буквально уничтожена.

Хотя казино имеют право на федеральную поддержку во время пандемии коронавируса, многие сразу же уволили своих сотрудников. Реакция владельцев заведений Лас-Вегаса оказалась ужасной даже по сравнению с плохими временами терактов 11 сентября 2001 года и стрельбы в «Мандалай-Бэй» в 2017 году, заявил глава профсоюза Unite Here Дональд Тейлор.

«11 сентября за один день в Лас-Вегасе были уволены 15 тысяч человек, но индустрия в конечном итоге восстановилась. Сейчас мы не понимаем их действий. Они очень болезненны», — сказал Тейлор.

Лидеры местных профессиональных союзов призывают крупных операторов казино выполнять свои «обязанности перед сообществом», поскольку они должны понимать, что «являются сердцем Лас-Вегаса».

Компания-оператор MGM Resorts заявила AFP, что ее цель заключалась в «обеспечении резервов не только для повторного открытия, но и для дальнейшей успешной работы, поскольку наиболее действенное решение для сотрудников в долгосрочной перспективе — возвращение их обратно на службу». В компании утверждают, что помогают персоналу найти временную занятость в другом месте и создают фонд «чрезвычайных субсидий».

На колоссальные убытки игровой отрасли пожаловались и индейцы навахо, проживающие в резервации в США. Их положение куда хуже, чем у сотрудников казино Лас-Вегаса.